Galatasaray bir günde neye uğradığını şaşırdı

Galatasaray bir günde neye uğradığını şaşırdı
Yayınlanma:
Senne Lammens'i kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray, oyuncunun Manchester United'a anlaşmasıyla şok yaşadı.

Bir yandan kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da bir yandan da Barış Alper Yılmaz krizi yaşanıyor.

“KISA SÜRELİ BİR ŞOK YAŞANDI”

Sarı-kırmızılılardaki son gelişmelere dair konuşan Gökhan Dinç, kaleci transferi için "Galatasaray'da sabah saatlerinde Antwerp'in kalecisi Senne Lammens'i 10 milyon Euro bonservis 2-3 milyon Euro maaşla alma planları yapılırken, oyuncunun Manchester United'ın teklifini kabul ettiği haberleri gelince kısa süreli bir şok yaşandı” sözlerini sarf etti.

senne-lammens.jpg
Senne Lammens

“NEOM VAZGEÇERSE NE YAPACAKSIN”

Barış Alper Yılmaz’ı eleştiren Gökhan Dinç, "Galatasaray yönetimi, FIFA başvurusunu yaptı. Şimdi Barış sana soruyorum. Neom, bu şikayet sonrası transferden vazgeçerse sen ne yapacaksın?" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı neden satmak zorunda olduğunu açıkladıGalatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı neden satmak zorunda olduğunu açıkladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Spor
Cristiano Ronaldo tarihe geçtiği maçta başaramadı
Cristiano Ronaldo tarihe geçtiği maçta başaramadı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yokluğu Osimhen'e yaradı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yokluğu Osimhen'e yaradı
Ahmet Çakar'ı kovan kanaldan ilk açıklama
Ahmet Çakar'ı kovan kanaldan ilk açıklama