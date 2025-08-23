Galatasaray bir günde neye uğradığını şaşırdı

Bir yandan kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da bir yandan da Barış Alper Yılmaz krizi yaşanıyor.

“KISA SÜRELİ BİR ŞOK YAŞANDI”

Sarı-kırmızılılardaki son gelişmelere dair konuşan Gökhan Dinç, kaleci transferi için "Galatasaray'da sabah saatlerinde Antwerp'in kalecisi Senne Lammens'i 10 milyon Euro bonservis 2-3 milyon Euro maaşla alma planları yapılırken, oyuncunun Manchester United'ın teklifini kabul ettiği haberleri gelince kısa süreli bir şok yaşandı” sözlerini sarf etti.

Senne Lammens

“NEOM VAZGEÇERSE NE YAPACAKSIN”

Barış Alper Yılmaz’ı eleştiren Gökhan Dinç, "Galatasaray yönetimi, FIFA başvurusunu yaptı. Şimdi Barış sana soruyorum. Neom, bu şikayet sonrası transferden vazgeçerse sen ne yapacaksın?" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı neden satmak zorunda olduğunu açıkladı