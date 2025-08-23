Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı neden satmak zorunda olduğunu açıkladı

Yayınlanma:
Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray arasındaki gerilime değinen Nihat Kahveci, oyuncunun zorla tutulmasının yanlış olduğunu ifade etti.

Neom SC ile anlaşmaya varan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray’ın transfere izin vermemesi üzerine antrenmana çıkmadı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz’ı satmayacağını belirtirken oyuncunun menajeri, yönetime tepki gösterdi.

“ZORLA OLMAZ OLURSA DİKİŞ TUTMAZ”

Taraflar arasında ipler gerilirken eski futbolcu Nihat Kahveci yaşananları değerlendirdi. Barış Alper Yılmaz’ın zorla takımda tutulamayacağını vurgulayan Nihat Kahveci, "Bir oyuncu gitmek istiyorsa, kafasında bu düşünce varsa sonrası zorla olmaz, olursa dikiş tutmaz. Çorbaya sinek düşmüş, o çorba dökülür. Kalıp ağzıyla kuş tutsa yine de sıkıntı olur” dedi.

nihat-kahveci.webp
Nihat Kahveci

“KESİN YANLIŞ DERİM”

Antrenmana çıkılmaması için ise Nihat Kahveci, "Antremana neden çıkmıyor, mazereti var mı, gerçekten bilemem. İş keyfi çıkmamak ise kesin yanlış derim” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

