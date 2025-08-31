Galatasaray beklenen ayrılığı açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Elias Jelert, İngiliz kulübü Southampton'a kiralandı.

8.5 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

Galatasaray'dan yapılan açıklamada oyuncunun kiralama bedelinin 300 bin euro olduğu belirtildi. Ayrıca 8.5 milyon euro da satın alma opsiyonunun olduğu kaydedildi:

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde: