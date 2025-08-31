Galatasaray beklenen ayrılığı açıkladı

Galatasaray beklenen ayrılığı açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray, Elias Jelert'in Southampton'a kiralandığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Elias Jelert, İngiliz kulübü Southampton'a kiralandı.

8.5 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

Galatasaray'dan yapılan açıklamada oyuncunun kiralama bedelinin 300 bin euro olduğu belirtildi. Ayrıca 8.5 milyon euro da satın alma opsiyonunun olduğu kaydedildi:

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Elias Jelert Kristensen'in 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Southampton Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Southampton Football Club Limited, şirketimize 300.000 EUR tutarında geçici transfer bedeli ile maksimum 250.000 EUR tutarında bonus ödeyecektir.

Ayrıca, futbolcunun ücretleri Southampton Football Club Limited tarafından ödenecektir.

Satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda, Southampton Football Club Limited tarafından şirketimize 8.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Buna ek olarak, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü şirketimize ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

