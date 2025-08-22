Galatasaray basketbolda yeni dönem başladı

RAMS Park’ta düzenlenen sponsorluk töreni sonrası konuşan Başantrenör Yakup Sekizkök, Avrupa’da başarıya ulaşacak bir kadro kurduklarını vurguladı.

Sekizkök, geçen sezonun yıldızlarından Errick McCollum’un yeniden takıma katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kadroya yeni katılan yabancı oyuncuların Avrupa basketboluna damga vuracak potansiyele sahip olduğunu belirtti. Türk oyuncu rotasyonuna Zekeriya, Yiğit Tekin, Tibet ve Amerika’da basketbol eğitimi almış Efe gibi isimler eklendi.

“Genç, hedefi olan oyuncularla uzun vadeli bir yapı kurduk. Bu kadro Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edecek” diyen Sekizkök, sakatlık risklerine karşı derin bir kadro oluşturduklarını da sözlerine ekledi.

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Yeni sezonun zorlu geçeceğini belirten Sekizkök, özellikle lige yeni katılan Erokspor ve Trabzonspor’un iddialı olduğunu söyledi. Basketbol Süper Ligi’nin Avrupa’nın en iyi ligi haline geldiğini savunan tecrübeli koç, Galatasaray’ın her maçta kazanmak için sahaya çıkacağını vurguladı.

Yakup Sekizkök iddialı konuştu.

“Geçen yıl bunu bir yere kadar sürdürebildik. Bu yıl hedefimiz daha ileriye gitmek. Öncelikli hedefimiz Türkiye Kupası. Yeni bir dönem başladı” dedi.

Deneyimli guard Buğrahan Tuncer, FIBA Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak istediklerini belirterek, “Bu forma altında geçen seneden kalan bir hedefimiz var. Kupayı ülkemize getirmek istiyoruz” dedi.

McCollum ise Galatasaray’a dönüşünü “bir döngü” olarak tanımlarken, takımın potansiyeline olan güvenini dile getirdi:

Zafer kazanmak istiyoruz. Takım arkadaşlarıma ve sisteme güveniyorum. Bu sebeple buradayım.

Can Korkmaz da sakatlığını atlattığını ve takımla birlikte en üst seviyeye çıkacaklarına inandığını söyledi.