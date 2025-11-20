Galatasaray başkanı olması gereken ismi açıkladı: Uyanık bir çocuk!

Ahmet Çakar, Galatasaray başkanı olması gereken ismi açıklarken, "Çok uyanık bir çocuk" ifadesini kullandı.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'la ilgili değerlendirmelerde bulunurken, başkan olması gereken ismi "Çok uyanık bir çocuk" diyerak açıkladı.

Çakar, A Spor Youtube kanalında Ahmet Çakar, Galatasaray'la ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

2024/11/07/hbgs.jpg- Sane kıpırdanmaya başladı. İddia ediyorum Leroy Sane, yavaş yavaş adapte olacak ve Galatasaray'ı taşıyacak. İlk maçlarıyla son oynadığı maçlar arasında fark var. Almanya'yı aldı, Dünya Kupası'na götürdü.

whatsapp-image-2025-11-20-at-10-07-50.jpeg

Herkes çabuk adapte olamaz, bazıları hiç adapte olamaz. Bazı oyuncular yurt dışında hiç yaşayamaz. Bazıları da istisnadır, 3 günde adapte olur.

"OSIMHEN AH DEDİ ICARDI OH DİYOR"

- Osimhen sakatlanmışsa ve maçların varsa Icardi tatilini yarıda kesecek. Osimhen, 'Ah' dediği gece Icardi, Arjantin'de 'Oh' diyor. Olmaz. Icardi, 10 gün idman yapmadı, yedi, içti, yattı, takıldı. Osimhen sakatlandığı an ilk uçakla İstanbul'a gelmeliydi. Sorumluluk bunu gerektirir.

whatsapp-image-2025-11-20-at-10-09-09.jpeg

"ERDEN TİMUR'UN ÇOK BÜYÜK FAYDASI OLUR"

whatsapp-image-2025-11-20-at-10-10-33.jpeg

- Erden Timur'la hayatımda bir defa karşılaştım. Birçok iddia var ama ben ihtimal vermiyorum. Birilerini dolandırsa mahkemeye çıkarsın. Suudi Arabistan'da ortaklık yapıp bu vıdı vıdıları da aklayarak Galatasaray Başkan olursa çok büyük faydası olur. Uyanık bir çocuk, Galatasaray camiası çok seviyor, Galatasaray yöneticisiyken çok başarılı bir CV'si var.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

