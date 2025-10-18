Galatasaray Başakşehir deplasmanında: İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ KARAOĞLAN
Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Bersan Duran yapacak.
GALATASARAY'IN MAĞLUBİYETİ YOK
Süper Lig'e 7'de 7 yaparak Galatasaray, son maçında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar, 22 puanla zirvede yer alıyor.
BAŞAKŞEHİR İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI
Süper Lig'de sadece 1 galibiyeti bulunan Başakşehir, oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
Nuri Şahin'in başına geçtiği Başakşehir, bir maç eksiğiyle 6 puanla 13. sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşmanın muhtemel 11'leri ise şu şekilde:
Başakşehir: Muhammed, Berat, Ba, Opoku, Kaluzinski, Ömer Ali, Crespo, Harit, Operi, Shomurodov, Da Costa
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Barış, Icardi