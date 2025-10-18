Galatasaray Başakşehir deplasmanında: İlk 11'ler belli oldu

Yayınlanma:
Süper Lig'in lideri Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak. İşte maça dair tüm detaylar...

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

MAÇIN HAKEMİ KARAOĞLAN

Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Bersan Duran yapacak.

Beşiktaş Gençlerbirliği: İşte ilk 11'ler! Sergen Yalçın kararını verdiBeşiktaş Gençlerbirliği: İşte ilk 11'ler! Sergen Yalçın kararını verdi

GALATASARAY'IN MAĞLUBİYETİ YOK

Süper Lig'e 7'de 7 yaparak Galatasaray, son maçında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, 22 puanla zirvede yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI

Süper Lig'de sadece 1 galibiyeti bulunan Başakşehir, oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Nuri Şahin'in başına geçtiği Başakşehir, bir maç eksiğiyle 6 puanla 13. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşmanın muhtemel 11'leri ise şu şekilde:

Başakşehir: Muhammed, Berat, Ba, Opoku, Kaluzinski, Ömer Ali, Crespo, Harit, Operi, Shomurodov, Da Costa

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Sara, Barış, Icardi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

