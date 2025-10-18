Beşiktaş Gençlerbirliği: İşte ilk 11'ler! Sergen Yalçın kararını verdi

Beşiktaş Gençlerbirliği: İşte ilk 11'ler! Sergen Yalçın kararını verdi
Yayınlanma:
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın kadro kararını verdi.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ve Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

2024/11/08/hbbjk.jpg

MAÇIN HAKEMİ OĞUZHAN ÇAKIR

Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Çakır'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Suat Güz yapacak.

Fenerbahçe'nin rakibi Karagümrük: Kadroda 7 eksikFenerbahçe'nin rakibi Karagümrük: Kadroda 7 eksik

SON MAÇTA GALATASARAY İLE BERABERE KALDI

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.

Oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlılar, bir maç eksiğiyle 13 puanla 6. sırada yer alıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN 1 GALİBİYETİ VAR

Başkent ekibi ise ligde oynadığı ilk 5 maçın hepsini kaybetti.

Daha sonra Eyüpspor'u yenerek ligde ilk galibiyetini aldı.

Kayserispor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı. Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri, 5 puanla 14. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri ise şu şekilde:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Cengiz, Abraham

Gençlerbirliği: Erhan, Pereira, Thalisson, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Göktan, Dele Bashiru, Oğulcan, Metehan, Niang

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Spor
Derbinin ilk 11'leri belli oldu
Derbinin ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe'deki hainler kim? Bu kişiler ne yaptı?
Fenerbahçe'deki hainler kim? Bu kişiler ne yaptı?
Serdal Adalı'dan Rafa Silva İrfan Can Kahveci takası açıklaması
Serdal Adalı'dan Rafa Silva İrfan Can Kahveci takası açıklaması