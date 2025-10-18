Beşiktaş Gençlerbirliği: İşte ilk 11'ler! Sergen Yalçın kararını verdi
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ve Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.
MAÇIN HAKEMİ OĞUZHAN ÇAKIR
Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Çakır'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Suat Güz yapacak.
SON MAÇTA GALATASARAY İLE BERABERE KALDI
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
Oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlılar, bir maç eksiğiyle 13 puanla 6. sırada yer alıyor.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN 1 GALİBİYETİ VAR
Başkent ekibi ise ligde oynadığı ilk 5 maçın hepsini kaybetti.
Daha sonra Eyüpspor'u yenerek ligde ilk galibiyetini aldı.
Kayserispor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı. Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri, 5 puanla 14. sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri ise şu şekilde:
Beşiktaş: Mert, Svensson, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Cengiz, Abraham
Gençlerbirliği: Erhan, Pereira, Thalisson, Goutas, Zuzek, Abdurrahim, Göktan, Dele Bashiru, Oğulcan, Metehan, Niang