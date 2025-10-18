Fenerbahçe'nin rakibi Karagümrük: Kadroda 7 eksik

Fenerbahçe'nin rakibi Karagümrük: Kadroda 7 eksik
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi kadroda 7 eksik bulunuyor.

Chobani Stadyumu'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği 90 dakikada Anıl Usta ve Samet Çavuş, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ligde oynadığı 8 mücadelede 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 16 puanla 4. sırada bulunuyor.

8 maçta 1 galibiyet ve 7 yenilgisi bulunan Fatih Karagümrük ise sonuncu basamakta yer alıyor.

2024/11/08/hbfb.jpg

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Fatih Karagümrük mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 7 eksik var.

Tedavisine devam edilen kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş, bu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyorFenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor

Sarı kart cezalısı Milan Skriniar ile kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da Fatih Karagümrük karşısında oynamayacak.

TRİBÜNLERİN DOLMASI BEKLENİYOR

Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'yu takımın başına getiren sarı-lacivertliler, 40 yaşındaki çalıştırıcıyla çıktığı 5 lig maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Son oynanan Samsunspor mücadelesinden golsüz eşitlikle ayrılan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında kazanarak 3 puana uzanmak istiyor.

Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Adem Köz'ün hafta arasında tribün gruplarıyla bir araya gelmesi ve sarı-lacivertlilerin perşembe günü satışa çıkardığı ancak dün tükenen kombine biletlerin ardından yarınki müsabakada tribünlerin dolması bekleniyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
Spor
Derbinin ilk 11'leri belli oldu
Derbinin ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe'deki hainler kim? Bu kişiler ne yaptı?
Fenerbahçe'deki hainler kim? Bu kişiler ne yaptı?
Serdal Adalı'dan Rafa Silva İrfan Can Kahveci takası açıklaması
Serdal Adalı'dan Rafa Silva İrfan Can Kahveci takası açıklaması