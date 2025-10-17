Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 19 Ekim Pazar günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı Süper Lig 9. hafta maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

6 gollü maçta kazanan çıkmadı

YARIN HAZIRLIKLAR TAMAMLANACAK

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

FENERBAHÇE'DE HEDEF GALİBİYET

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü yenip yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Son maçında Samsunspor ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Beşiktaş ile berabere kaldığı haftada eline gelen fırsatı değerlendirememişti.

4. sırada yer alan Fenerbahçe ve lider Galatasaray arasında 6 puanlık fark bulunuyor.