6 gollü maçta kazanan çıkmadı
Yayınlanma:
Fransa Ligue 1'de PSG, sahasında Strasbourg ile 3-3 berabere kaldı.
Fransa Ligue 1'in 8. hafta maçında Paris Saint-Germain, sahasında Strasbourg'u konuk etti.
6 GOL VAR KAZANAN YOK
6 golün atıldığı mücadele, 3-3 eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibi, 6. dakikada Barcola'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Strasbourg, 26. dakikada Panichelli ve 41. dakikada Moreira'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
49. dakikada sahneye çıkan Panichelli, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.
Gonçalo Ramos, 58. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.
Senny Mayulu, 79. dakikadaki golüyle skoru eşitledi ve maç 3-3 bitti.
PUANLAR PAYLAŞILDI
Bu sonuçla PSG, üst üste ikinci beraberliğini aldı ve 17 puanla maç fazlasıyla zirvede yer aldı.
Strasbourg ise 16 puanla maç fazlasıyla 2. sıraya çıktı.