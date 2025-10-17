6 gollü maçta kazanan çıkmadı

6 gollü maçta kazanan çıkmadı
Yayınlanma:
Fransa Ligue 1'de PSG, sahasında Strasbourg ile 3-3 berabere kaldı.

Fransa Ligue 1'in 8. hafta maçında Paris Saint-Germain, sahasında Strasbourg'u konuk etti.

6 GOL VAR KAZANAN YOK

6 golün atıldığı mücadele, 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi, 6. dakikada Barcola'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Strasbourg, 26. dakikada Panichelli ve 41. dakikada Moreira'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

49. dakikada sahneye çıkan Panichelli, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Gonçalo Ramos, 58. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.

Senny Mayulu, 79. dakikadaki golüyle skoru eşitledi ve maç 3-3 bitti.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonuçla PSG, üst üste ikinci beraberliğini aldı ve 17 puanla maç fazlasıyla zirvede yer aldı.

Strasbourg ise 16 puanla maç fazlasıyla 2. sıraya çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

