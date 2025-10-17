Süper Lig ekibine şok: 3 ay sahalardan uzak kalacak

Sarı-kırmızılı takıma bu sezon transfer olan ve 4 karşılaşmada forma giyen Gideon Jung ile ikinci hafta oynanan Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Majid Hosseini'nin sağlık durumu ile alakalı Kayserispor Kulübü tarafından bilgilendirme yapıldı.

İç Anadolu temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, boyun fıtığı ameliyatı olduğu belirtilen Jung'un sahalardan yaklaşık 10-12 hafta (3 ay) uzak kalacağı belirtildi. Başakşehir maçında aşil tendonu iltihabı yaşayan ve 7 maçtır forma giyemeyen İranlı defans oyuncusu Majid Hossesini'nin ise antrenmanlara döndüğü ifade edildi.

Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: