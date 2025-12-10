Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya 1-0 yenilen Galatasaray, sonraki maçını İspanyol devi Atletico Madrid'le yapacak. Hasan Şaş, 21 Ocak 2026'da oynanacak Galatasaray-Atletico Madrid maçının sonucunu şimdiden açıkladı.

Sarı kırmızılı takımın eski futbolcusu SporON Youtube kanalında katıldığı programda önce Monaco maçını değerlendirdi. Hasan Şaş, şunları söyledi:

Galatasaray'ın 3 büyük sıkıntısı

"Sezon başından beri hep söyledik. Hele Okan Hoca, bu ligi en iyi tanıyanlardan biri. Biz oradaki orta saha oyuncusunun ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Eğer orta sahanız yoksa topu iki bölümde oynamanız çok zor, hem defansif anlamda kendi defans oyuncuların sıkıntıya girer, o temaslı oyun olmayınca ki ikinci yarı gördük hem de ileriye top taşıyamazsınız. Osimhen de belli bir süreden sonra etkisiz kalır. Sane de belli bir süreden sonra etkisiz kalır. Barış Alper yorulur. Ortadaki dengeyi sağlayacak orta saha oyuncularından dolayı olur bu. Okan Hoca bunu biliyor. İşte ona göre kadro kurmak lazım. Galatasaray, rahat çıkacağı bir yerden kaosa sürüklendi. Üzüldüğüm bu.

"OSIMHEN'İ DE BOZUYORSUNUZ"

Osimhen'i de bozuyorsunuz. Adam yani kaç kişiyle mücadele edecek ya? Hep bu adam mı olacak yani? Bir gün de bu adamın ağzına top atın. Ya bir kez bu adama bir topu böyle ceza sahasıyla penaltı noktasının üzerine bir kaldırın. Jakobs kaldıramıyorsun, Barış Alper Yılmaz kaldıramıyorsun, Sallai kaldıramıyorsun. Gabriel Sara'ya en iyi duran top kullanıyor diyoruz, sol ayak diyoruz, şu topu Osimhen'e bir kaldır. Ya adam vuramadığı yerde topu indirir. 60'tan sonra Osimhen'i de bozdunuz. Adam nereye kadar 4 kişiyle mücadele edecek ya? Dünya literatüründe var mı? Ekmeği taştan çıkarır ya; hamal olur ya Adana’da 50 derecede inşaatta çivi çakar ya... Bu adam hep bu mu olacak?

Sinirlendiğim, hazmedemediğim tek konu, 3 kulvar için böyle bir kadro kurulması benim içime sinmeyen bir şey. İlkay transferi, bu takıma son gün alındı, İlkay da bugün olmayabilirdi.

Atletico Madrid maçı final olacak ve Galatasaray o maçı kazanacak. Galatasaray, Liverpool maçına hazırlandığı gibi o maça da hazırlanacak."