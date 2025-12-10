Galatasaray'ın 3 büyük sıkıntısı

Galatasaray'ın 3 büyük sıkıntısı
Yayınlanma:
Şampiyonlar Ligi'nde üst üste yara alan Galatasaray'da bu kez Afrika Kupası alarmı çalıyor. Atletico Madrid maçı öncesi 3 kritik eksik Sarı Kırmızılı camiada sıkıntı yarattı.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs, Galatasaray’ın en kritik döneminde sahalardan uzak kalacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

Galatasaray, Avrupa arenasında Atletico Madrid ile oynayacağı dev maç öncesinde büyük bir kadro sıkıntısıyla karşı karşıya. 21 Aralık 2025 - 18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası, sarı-kırmızılıların üç önemli oyuncusunu takımdan uzak bırakacak.

GALATASARAY'IN 3 SIKINTISI

Victor Osimhen (Nijerya Milli Takımı)
Mario Lemina (Gabon Milli Takımı)
Ismail Jakobs (Senegal Milli Takımı)

Bu üç isim, ülkelerinin milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecek.

Eyvay eyvah! Okan Buruk Galatasaraylıları yıkacak haberi verdi: Osimhen de varEyvay eyvah! Okan Buruk Galatasaraylıları yıkacak haberi verdi: Osimhen de var

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAKLAR?

5 Ocak - Trabzonspor (Süper Kupa)
10 Ocak - Fenerbahçe - Samsunspor (Kupa / Galatasaray finale çıkarsa)
14 Ocak - Fethiyespor (Kupa)
18 Ocak - Gaziantep FK (Lig)

FİNAL 18 OCAK'TA OYNANACAK

Afrika Uluslar Kupası finali 18 Ocak’ta oynanacak. Oyuncularının ülkeleri finale kalırsa, Galatasaraylı üç futbolcu yalnızca 3 gün kala takıma dönebilecek. Bu da 21 Ocak’taki Atletico Madrid karşılaşması öncesinde ciddi bir risk oluşturuyor.
Galatasaray, Süper Kupa, Türkiye Kupası ve ligde kritik maçlarını üç önemli oyuncusundan yoksun oynayacak. Sarı Kırmızılıların en büyük endişesi ise, Atletico Madrid karşılaşmasına bu eksiklerin damga vurma ihtimali.

Emekli ve asgari ücretli sıkın dişinizi! 21 gün sonra aylık geliriniz 63 bin lira olacak
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Spor
Serdal Adalı'ya kötü haber: Abdullah Kavukçu da var
Serdal Adalı'ya kötü haber: Abdullah Kavukçu da var
Galatasaray Monaco'ya neden yenildi? TFF ve Hacıosmanoğlu iddiası
Galatasaray Monaco'ya neden yenildi? TFF ve Hacıosmanoğlu iddiası