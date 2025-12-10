Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs, Galatasaray’ın en kritik döneminde sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray, Avrupa arenasında Atletico Madrid ile oynayacağı dev maç öncesinde büyük bir kadro sıkıntısıyla karşı karşıya. 21 Aralık 2025 - 18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası, sarı-kırmızılıların üç önemli oyuncusunu takımdan uzak bırakacak.

GALATASARAY'IN 3 SIKINTISI

Victor Osimhen (Nijerya Milli Takımı)

Mario Lemina (Gabon Milli Takımı)

Ismail Jakobs (Senegal Milli Takımı)

Bu üç isim, ülkelerinin milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele edecek.

HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAKLAR?

5 Ocak - Trabzonspor (Süper Kupa)

10 Ocak - Fenerbahçe - Samsunspor (Kupa / Galatasaray finale çıkarsa)

14 Ocak - Fethiyespor (Kupa)

18 Ocak - Gaziantep FK (Lig)

FİNAL 18 OCAK'TA OYNANACAK

Afrika Uluslar Kupası finali 18 Ocak’ta oynanacak. Oyuncularının ülkeleri finale kalırsa, Galatasaraylı üç futbolcu yalnızca 3 gün kala takıma dönebilecek. Bu da 21 Ocak’taki Atletico Madrid karşılaşması öncesinde ciddi bir risk oluşturuyor.

Galatasaray, Süper Kupa, Türkiye Kupası ve ligde kritik maçlarını üç önemli oyuncusundan yoksun oynayacak. Sarı Kırmızılıların en büyük endişesi ise, Atletico Madrid karşılaşmasına bu eksiklerin damga vurma ihtimali.