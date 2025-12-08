Galatasaray arapsaçına döndü! Okan Buruk'tan Monaco kararı: Ne olacak şimdi?

Galatasaray arapsaçına döndü! Okan Buruk'tan Monaco kararı: Ne olacak şimdi?
Yayınlanma:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile yarın karşı karşıya gelecek. Ancak Galatasaray arapsaçına döndü! Okan Buruk'tan Monaco kararı: Ne olacak şimdi?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında yarın gece deplasmanda Fransa Ligi'nin köklü takımlarından Monaco iele karşı karşıya gelecek.

Saat 23.00'te başlayacak maçın hakemliğini Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yapacak.

ÇOK ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta sonunda 9 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray'da maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. 7 futbolcu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

2024/11/07/hbgs.jpgSakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, Union Saint-Gilloise müsabakasında kırmızı kart gören Arda Ünyay ile Türkiye'deki bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı, forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş da Monaco maçında yok.

Mario Lemina'nın durumu da kritik. Oynayıp oynamayacağı bugünkü antrenmandan sonra belli olacak.

SOL BEK ARAPSAÇINA DÖNDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Monaco maçı 11'i merakla bekleniyor. Buruk'un özellikle arapsaçına dönünen sol bek sorununu nasıl çözeceği merak ediliyor.

Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozulduGalatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu

Galatasaray'ın sol bekleri Ismail Jakobs sakatlığı, Eren Elmalı cezası, Kazımcan Karataş ise statü gereği yarınki karşılaşmada oynamayacak.

Savunma bölgesinde önemli eksikleri bulunan Buruk'un elinde sol bek için fazla seçeneği bulunmuyor. Buruk'un stoperde Davinson Sanchez-Abdülkerim Bardakcı ikilisini bozmaması durumunda sol bekte Berkan Kutlu ya da Barış Alper Yılmaz'a görev vermesi bekleniyor.

Okan Buruk, son 2 Süper Lig maçında olduğu gibi Mario Lemina'yı stoper oynatıp Sanchez'i sağ beke çekmesi durumunda elindeki tek sağ bek olan Roland Sallai'yi de sol bekte görevlendirebileceği belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Spor
Galatasaray'a karşı kurulan ittifakı açıkladı
Galatasaray'a karşı kurulan ittifakı açıkladı
Hacıosmanoğlu'nun kimlerle hesaplaşacağını açıkladı
Hacıosmanoğlu'nun kimlerle hesaplaşacağını açıkladı
Arda Güler dokunsan ağlayacaktı: Neye uğradığını şaşırdı
Arda Güler dokunsan ağlayacaktı: Neye uğradığını şaşırdı