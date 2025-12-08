Galatasaray arapsaçına döndü! Okan Buruk'tan Monaco kararı: Ne olacak şimdi?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında yarın gece deplasmanda Fransa Ligi'nin köklü takımlarından Monaco iele karşı karşıya gelecek.

Saat 23.00'te başlayacak maçın hakemliğini Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yapacak.

ÇOK ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta sonunda 9 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray'da maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. 7 futbolcu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan, Union Saint-Gilloise müsabakasında kırmızı kart gören Arda Ünyay ile Türkiye'deki bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile Metehan Baltacı, forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Kazımcan Karataş da Monaco maçında yok.

Mario Lemina'nın durumu da kritik. Oynayıp oynamayacağı bugünkü antrenmandan sonra belli olacak.

SOL BEK ARAPSAÇINA DÖNDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Monaco maçı 11'i merakla bekleniyor. Buruk'un özellikle arapsaçına dönünen sol bek sorununu nasıl çözeceği merak ediliyor.

Galatasaray'ın sol bekleri Ismail Jakobs sakatlığı, Eren Elmalı cezası, Kazımcan Karataş ise statü gereği yarınki karşılaşmada oynamayacak.

Savunma bölgesinde önemli eksikleri bulunan Buruk'un elinde sol bek için fazla seçeneği bulunmuyor. Buruk'un stoperde Davinson Sanchez-Abdülkerim Bardakcı ikilisini bozmaması durumunda sol bekte Berkan Kutlu ya da Barış Alper Yılmaz'a görev vermesi bekleniyor.

Okan Buruk, son 2 Süper Lig maçında olduğu gibi Mario Lemina'yı stoper oynatıp Sanchez'i sağ beke çekmesi durumunda elindeki tek sağ bek olan Roland Sallai'yi de sol bekte görevlendirebileceği belirtiliyor.