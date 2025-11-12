Fırat Aydınus UEFA'nın hakemlere attığı mesajı açıkladı

Türk futbolundaki bahis skandalının yankıları sürüyor.

TFF'nin 1024 hakem PFDK'ya sevk etmesi sonrasında çıkacak cezalar merakla bekleniyor.

Esenler Belediyesi’nin Aynen TV YouTube kanalında yayımlanan programa konuk olan eski hakem Fırat Aydınus, Türk futbolunun gündemindeki bahis skandalı konusunu değerlendirdi.

Amedspor bahis incelemesi başlattı

Aydınus, "Sadece hesap açmakla birçok hakem zan altında kaldı" derken önemli noktalara dikkat çekti. Pandemi döneminde amatör statüde olan bazı hakemlerin maç izlemek için bahis platformlarına hesap açtığını belirten eski FIFA hakemi, bugün ise bu nedenle haksız şekilde suçlandıklarını söyledi.

Fırat Aydınus şöyle konuştu:

Eğer mesele sadece hakemlerle sınırlı kalırsa, futbolun diğer kirli bölgeleri temizlenmemiş olur.

Bu durum adalet duygusunu zedeler.

UEFA HAKEMLERE HANGİ MESAJI YOLLADI?

UEFA’nın Türkiye’deki bahis skandalı ile ilgili tüm FIFA kokartlı hakemleri yazılı olarak uyardığını açıklayan Aydınus, "Türkiye’deki bahis olaylarıyla ilgili olarak tüm FIFA kokartlı hakemleri yazılı biçimde uyardı. Ve hakemlere bir mesaj gönderdi" dedi.

Hakemlik krizi ve güven sorununa dikkat çeken Aydınus, "Biz yabancı hakem ithal etmedik, güven ithal etmeye çalıştık" ifadelerini kullandı. Aydınus ayrıca teknolojinin ilerlediğini ancak futbolun ruhunun kaybolduğunu ifade etti.

HAKEMLER KOŞMAYI BIRAKTI

Asıl problemin teknik veya tecrübe eksikliğinden değil, hakemlere duyulan güvensizlikten kaynaklandığını vurgulayan Fırat Aydınus, "VAR geldikten sonra hakemler, ‘nasıl olsa VAR var’ diyerek koşmayı, açı almayı bıraktı" sözleriyle konuşmasını noktaladı.