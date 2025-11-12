Amedspor bahis incelemesi başlattı

Yayınlanma:
TFF’nin açıkladığı 1024 futbolcunun yer aldığı bahis soruşturmasında Amedspor’dan 5 futbolcunun adı geçti. Diyarbakır kulübü yönetimi olağanüstü hal ilan ederek inceleme başlattı.

Türkiye’yi sarsan bahis skandalı derinleşirken, Diyarbakır temsilcisi Amedspor da soruşturmadan etkilendi.
Kulüp kaptanı Uğur Adem Gezer ile birlikte Oktay Aydın, Arda Kemal Gülmez, Bartu Kaya ve Alberk Koç’un isimleri TFF’nin sevk dosyasında yer aldı.

TFF'nin 1024 futbolcuyu PFDK'ya sevk etmesinin ardından Amedspor yönetimi, adı geçen 5 futbolcu için OHAL ilan etti. Amidahaber'e göre hukuk birimi iddialara ilişkin detaylı inceleme başlattı. Yönetim kurulu, futbolcularla ilgili nihai kararı kısa süre içinde açıklayacak.

BAŞKAN NAHİT EREN SERT ÇIKTI

Amedspor Başkanı Nahit Eren "Çok hassas bir konu derken şu ifadeleri kullandı:

Kulübümüzün bu şekilde gündeme gelmesi bizi ve camiamızı üzmüştür.
Ön incelemede 5 oyuncumuzun kendi takımlarına ait karşılaşmalarda bahis oynamadıkları tespit edildi.
Masumiyet karinesine ve lekelememe hakkına riayet ederek dosyaları inceliyoruz.
Kulübümüzün ilke ve prensipleri açık. Gereken kararları alacağız.

amed.jpg

FUTBOLCULARLA GÖRÜŞMELER BAŞLANDI

Amedspor yönetiminin aldığı karar sonrasında ilk somut adımlar da atılmaya başladı.
Hukuk komisyonu ve yönetim kurulu eş zamanlı çalışmaya başladı.
Yüzlerce sayfalık sevk dosyası incelenmeye alındı.
Amedspor'un inceleme başlatmasıyla birlikte futbolcularla birebir görüşmeler de yapılmaya başlandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

