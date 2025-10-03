Filenin Sultanları'na müjdeli haber

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2026 yılında dört ülkenin (Türkiye, Çekya, İsveç, Azerbaycan) ev sahipliğinde düzenlenecek CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na Türkiye'nin İstanbul'da ev sahipliği yapacağını duyurdu.

21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek organizasyona Türkiye üçüncü kez ev sahipliği yapacak. Türkiye daha önce 2003 ve 2019 yıllarında organizasyona ev sahipliği yapmıştı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu dev organizasyonda son şampiyon olarak yer alacak.

SİNAN ERDEM'DE OYNANACAK

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Türkiye ayağında grup etabı, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak. Bu maçlar Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Filenin Sultanları'na şok sözler: Bakışları kötü ve vahşi! Dişlerini gösteriyorlar

Filenin Sultanları'nın grup aşamasındaki rakipleri ise 4 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'te İtalya'nın Bari kentinde gerçekleşecek kura çekiminde belli olacak.