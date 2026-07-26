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Halk TV Spor Filenin Sultanları tarihi maçta Brezilya karşısında: Şampiyonluk maçının saatine dikkat!

Filenin Sultanları tarihi maçta Brezilya karşısında: Şampiyonluk maçının saatine dikkat!

2026 Milletler Ligi'nde Çin'i yenerek finale yükselen Filenin Sultanları tarihi maçta Brezilya karşısında. Şampiyonluk maçının saatine dikkat!

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Filenin Sultanları tarihi maçta Brezilya karşısında: Şampiyonluk maçının saatine dikkat!

Türkiye'nin gururu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 Milletler Ligi'nde şampiyonluk maçına çıkıyor. Filenin Sultanları tarihi maçta Brezilya karşısında. Şampiyonluk maçının saatine dikkat.

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Millilerimiz, Çin'in Makao şehrinde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi'nde dün oynanan maçta ev sahibi Çin'i 3-0 yenerek finale yükseldi.

FİLENİN SULTANLARI BREZİLYA KARŞISINDA: MAÇIN SAATİNE DİKKAT

Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi Brezilya. Brezilya, yarı finalde İtalya'yı devirerek finale çıkmıştı.
Bugün oynanacak maçın saatine dikkat.
Filenin Sultanları'nın Brezilya ile karşı karşıya geleceği 2026 VNL final maçı, Türkiye saatiyle 14.30'da başlayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın tarihi final maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Filenin Sultanları'nda hedef şampiyonluk. Başantrenör Daniele Santerelli, finale kadar gelerek büyük başarı elde ettiklerini belirtti ve artık tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Milliler, Çin'den döner dönmez bu kez de Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Filenin Sultanları Milli Takım Çin Brezilya
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