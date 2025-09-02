Fildişi Sahilli kaleci imza atmak için İstanbul'a geldi

Fildişi Sahilli kaleci imza atmak için İstanbul'a geldi
Yayınlanma:
Yahia Fofana, Çaykur Rizespor'a imza atmak üzere İstanbul'a geldi.

Süper Lig'in 2025-26 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Fransa 1’inci Lig ekibi Angers’da forma giyen 25 yaşındaki milli kaleci Yahia Fofana ile prensipte anlaştı.

3 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Fildişili milli file bekçisi, yeşil-mavili takım için İstanbul’a geldi. Genç eldivenin sağlık kontrolünden geçtikten sonra 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor

SADECE 1 PUAN ALABİLDİLER

Süper Lig'de henüz 3 maça çıkan Çaykur Rizespor sadece 1 beraberlik alabildi. Karadeniz ekibi 1 puanla 16. sırada yer alıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

