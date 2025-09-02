Uğurcan Çakır Galatasaray'ı resmen açıkladı: Trabzonspor'a veda etti

Uğurcan Çakır yaptığı paylaşımla taraftarlara veda etti. Çakır, Galatasaray'ın teklifini değerlendireceğini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile anlaşmaya varan Uğurcan Çakır sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

GALATASARAY'I AÇIKLADI

Bordo-mavili taraftarlara sevgisi için teşekkür eden Uğurcan Çakır yine de Galatasaray’ın teklifini değerlendireceğini dile getirdi.

Milli kaleci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün bu satırları yazmak benim için hiç kolay değil...

Yıllarımı, emeğimi, hayallerimi verdiğim, çocukluk aşkım, yuvam Trab- zonspor'a dair belki de en zor açıklamayı yapmak zorundayım.

Bu şehrin sokaklarında büyüdüm, bu armaya gönül verdim....

Bu asil formayı sırtıma her geçirdiğimde, her maçta, her anda Trabzonspor'un şanlı tarihine bir tuğla daha koymanın gururunu yaşadım.

Kupalar kaldırdık, şampiyonluklar yaşadık, birlikte ağladık, birlikte güldük...

Sizlerle kurduğumuz bağ, kelimelerle anlatılamayacak kadar özeldi.

Ancak hayat bazen insanı zor kararlarla sınar.

Benim için de böyle bir dönemden geçiyoruz.

Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek, ailemle birlikte yeni bir serüvene adım atmak ve futbol kariyerimde yeni hedeflere yürümek istiyorum.

Bunun için Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldım.

Başkanımız Ertuğrul Doğan, önüme yeni bir kontrat koyarak maaşımda ciddi bir iyileştirme teklifinde bulunup takımda kalmam konusunda ısrar etti. Ancak gerek ailem gerek ben, artık yeni bir heyecan ve yeni bir kariyer planlaması için anlayış beklediğimi kendisine açıkça ve samimi bir şekilde ifade ettim.

Biliyorum, kolay değil...

Ama Trabzonspor'dan ayrılırken, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akıyla veda etmek istiyorum.

Bugüne kadar bana sonsuz destek veren başkanımıza, yönetim kurulu- muza, hocalarıma, takım

arkadaşlarıma ve en önemlisi siz Büyük Trabzonspor taraftarına minnettarım.

Ben Trabzonspor'un evladı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim.

Bu arma kalbimde daima en özel yerde olacak.

Dilerim, bu yeni yolculuğumda da anlayışınızı, dualarınızı ve desteğinizi yanımda hissederim.

Trabzonspor, benim için bir takım değil... Hayatımın en büyük gururu.

Sevgi ve saygılarımla,

Uğurcan Çakır

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

