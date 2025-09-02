İlkay Gündoğan Galatasaray için İstanbul'a geldi

İlkay Gündoğan Galatasaray için İstanbul'a geldi
Yayınlanma:
Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan, imzayı atmak üzere İstanbul'a geldi.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Manchester City'den transfer ettiği İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi. Türk asıllı Alman futbolcu saat 16.00 civarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

YILLIK 5 MİLYON EURO KAZANACAK

Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçecek olan İlkay Gündoğan daha sonra 2027 yılına kadar sürecek olan sözleşmeyi imzalayacak. Yıldız futbolcu yapılan bu anlaşmadan yıllık 5 milyon euro maaş kazanacak.

"BÜYÜK GALATASARAYLIYIM"

Havalimanında bir açıklama yapan İlkay Gündoğan, "Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz" dedi.

YERLİ FUTBOLCU STATÜSÜNDE OYNAYACAK

A Milli Takım tercihini 2015 yılından önce yapan İlkay Gündoğan kurallar gereği yerli futbolcu statüsünde oynayacak.

54 MAÇTA 5 GOL 8 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Manchester City ile 54 maçta forma giyen İlkay Gündoğan, 5 gol 8 asistlik katkı sağladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

