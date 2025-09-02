Fenerbahçe teknik direktörünü buldu: Sözlü anlaşma sağlandı

Fenerbahçe teknik direktörünü buldu: Sözlü anlaşma sağlandı
Yayınlanma:
Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Sergio Conceiçao ile sözleşmeye vardı.

Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de arayışlar devam ediyor. 21 Eylül’de yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul öncesi teknik direktör sorununu çözmek isteyen Fenerbahçe sürpriz bir isme yöneldi.

ROTA SERGIO CONCEICAO’YA DÖNDÜ

Fanatik'in haberine göre; Ali Koç yönetimi, Sadettin Saran’ın da adayı olan Portekizli Sergio Conceiçao ismine odaklandı.

SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDI

Jorge Mendes’e yetki veren sarı-lacivertlilerin, Portekizli teknik adamla sözlü olarak anlaşmaya vardığı belirtildi. Taraflar arasındaki anlaşmanın 2027 yılına kadar olduğu kaydedildi.

sergio-conceicao1.jpg
Sergio Conceiçao ile sözlü anlaşma sağlandı

ALİ KOÇ’UN ONAYI BEKLENİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un onaylaması halinde Sergio Conceiçao’un hafta içerisinde gelip imzayı atacağı dile getirildi.

EN SON MILAN'I ÇALIŞTIRDI

Son olarak geçtiğimiz sezonun ortasında Milan'ın başına geçen Sergio Conceiçao, haziran ayında takımdan ayrıldı. Burada 31 maçta görev yapan Portekizli teknik adam, 1.71 puan ortalaması yakaladı.

Kaynak:Fanatik

