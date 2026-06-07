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Halk TV Spor FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer tedbiri

FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer tedbiri

Süper Lig ekibi Kocaelispor'a, ''FIFA Clearing House'' sistemine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle geçici transfer yasağı cezası verildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer tedbiri

Kocaelispor'a, "FIFA Clearing House" sistemiyle ilgili maddelerin ihlali nedeniyle geçici transfer tedbiri uygulandı.

Kulübün basın sözcüsü Kadir Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "FIFA Clearing House" sistemiyle ilgili maddelerin ihlali sebebiyle kulübe geçici transfer tedbiri getirildiğini bildirdi.

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''TEDBİR KALDIRILACAKTIR''

İlgili sistemdeki ihlallerin giderilmesi için gerekli adımların atıldığını aktaran Genç, "Kulübümüzün sisteme tam ve eksiksiz biçimde entegre olabilmesi adına gerekli idari adımlar atılmıştır. En geç 12 Haziran tarihine kadar sistem entegrasyonu gerçekleşecek ve tedbir kaldırılacaktır. Tüm sürecin bilgimiz dahilinde olduğu hususunu camiamızın bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'İ 10. SIRADA BİTİRDİ

Kocaelispor, geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 37 puan topladı ve ligi 10. sırada tamamladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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