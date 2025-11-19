FIFA millilere müjdeyi verdi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasını açıkladı. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye, 1582,69 puana ulaşarak 25. basamağa çıktı.

Milliler, kasım ayında 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaştığı Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederken, dünya 1 numarası İspanya ile 2-2 berabere kaldı.

2017'DEN SONRA İLK KEZ 25. SIRAYA YÜKSELDİK

Ay-yıldızlı ekip, FIFA klasmanında Haziran 2017'den bu yana en iyi derecesini elde etti. Türkiye, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde 1 Haziran 2017'de açıklanan dünya sıralamasında 25. basamakta yer almıştı.

İSPANYA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

İspanya'nın liderliğini sürdürdüğü FIFA dünya klasmanında Arjantin ikinci, Fransa da üçüncü sıradaki yerini korudu.