Osimhen hem sevindi hem bayram ettirdi

Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Nijerya, güçlü rakibi Cezayir’i 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Marrakech Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Nijerya, ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti.

OSIMHEN HEM ATTI HEM ATTIRDI

Nijerya’ya galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Victor Osimhen ve 57. dakikada Osimhen’in asistinde Akor Adams kaydetti. Galatasaray forması giyen Osimhen, mücadelede 90 dakika sahada kalarak performansıyla öne çıktı.

Osimhen'in golü

BEŞİKTAŞLI NDIDI DE İLK 11'DE

Beşiktaşlı Wilfried Ndidi, karşılaşmaya ilk 11’de başladı ancak 69. dakikada oyundan alındı. Nijerya, orta sahadaki direnciyle rakibine üstünlük kurarken, Cezayir hücumda etkili olamadı.

YARI FİNALDE RAKİP FAS

Bu sonuçla Nijerya, Afrika Uluslar Kupası’nda yarı finale yükseldi ve Fas’ın rakibi oldu. Turnuvada büyük heyecanla beklenen yarı final mücadelesi, iki güçlü ekibi karşı karşıya getirecek.