Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe karşısında alınan Süper Kupa mağlubiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Icardi, takım olarak Fenerbahçe'ye göre daha isteksiz olduklarına vurgu yaparak Sarı Kırmızılı arkadaşlarına göndermede bulundu.

Galatasaray kaybetti: Seremoniye çıkmadı

YENİLGİ İTİRAFI

Icardi, karşılaşmanın önemine dikkat çekerek, “Önemli bir maçtı, dün de bunu söylemiştim. Ama bugün rakip çok daha istekli çıktı ve maçın ritmini onlar yönettiler. İlk golden sonra oyun tamamen onların lehine döndü. Daha çok kazanmak istiyorlardı, onları tebrik etmek lazım” ifadelerini kullandı ve takım arkadaşlarına göndermede bulundu.

Galatasaray'ın golü iptal edildi: Okan Buruk itiraz bile etmedi

"BUGÜN KAYBETME GÜNÜ"

Galatasaray’ın son yıllardaki başarılarına vurgu yapan yıldız futbolcu, “Biz buraya lig ve kupa şampiyonu olarak geldik. Dört yılda her şeyi kazandık, bugün kaybetme günüymüş. Yine kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz” sözleriyle takımın hedeflerine bağlılığını dile getirdi.

Icardi, Süper Kupa finalinde alınan yenilgiyi rakibin daha istekli oyununa bağlarken, Galatasaray’ın önümüzdeki dönemde yeni kupalar kazanmak için mücadele edeceğini vurguladı.