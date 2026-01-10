Icardi topu takım arkadaşlarına attı

Icardi’den Süper Kupa yenilgisi sonrası dikkat çeken açıklamalar geldi. Artanjinli golcü, takım arkadaşlarına göndermede bulundu.

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe karşısında alınan Süper Kupa mağlubiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Icardi, takım olarak Fenerbahçe'ye göre daha isteksiz olduklarına vurgu yaparak Sarı Kırmızılı arkadaşlarına göndermede bulundu.

YENİLGİ İTİRAFI

Icardi, karşılaşmanın önemine dikkat çekerek, “Önemli bir maçtı, dün de bunu söylemiştim. Ama bugün rakip çok daha istekli çıktı ve maçın ritmini onlar yönettiler. İlk golden sonra oyun tamamen onların lehine döndü. Daha çok kazanmak istiyorlardı, onları tebrik etmek lazım” ifadelerini kullandı ve takım arkadaşlarına göndermede bulundu.

"BUGÜN KAYBETME GÜNÜ"

Galatasaray’ın son yıllardaki başarılarına vurgu yapan yıldız futbolcu, “Biz buraya lig ve kupa şampiyonu olarak geldik. Dört yılda her şeyi kazandık, bugün kaybetme günüymüş. Yine kupaları kazanmak için mücadele edeceğiz” sözleriyle takımın hedeflerine bağlılığını dile getirdi.
Icardi, Süper Kupa finalinde alınan yenilgiyi rakibin daha istekli oyununa bağlarken, Galatasaray’ın önümüzdeki dönemde yeni kupalar kazanmak için mücadele edeceğini vurguladı.

TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Okan Buru önce özür diledi sonra isyan etti
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderi bombardımanı
