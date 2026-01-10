Galatasaray'ın golü iptal edildi: Okan Buruk itiraz bile etmedi

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarı devam ederken tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Fenerbahçe Yönetimi Galatasaray taraftarının altındaki tribünde kaldı

YUNUS AKGÜN BOŞ KALEYE GOLÜNÜ ATTI

37. dakikada Guendouzi'nin Ederson'a attığı pas kısa düştü. Brezilyalı kaleci topa gelişine vurmaya çalışırken araya kayarak Yunus Akgün girdi. Topun gitmesini engelleyen Akgün boş kaleye attığı şutla fileleri havalandırdı.

GOL İPTAL EDİLDİ OKAN BURUK İTİRAZ ETMEDİ

Ancak hakem Halil Umut Meler, kayarken topun ele çarptığını sebep göstererek golü iptal etti. Pozisyonu yedek kulübesindeki ekrandan izleyen Okan Buruk iptal edilen gol sonrası itirazda bulunmadı.

DENİZ ATEŞ BİTNEL KARARINI AÇIKLADI

Eski Süper Lig hakemi Deniz Ateş Bitnel Galatasaray'ın iptal edilen gol pozisyonunu değerlendirdi. Bitnel, "Yunus’un eline temas eden toptan sonra attığı golün iptali doğru karar! Bir oyuncunun eline kazaen dahi top çarparsa ve akabinde aynı oyuncu gol atarsa gol geçersiz sayılır..…!" sözleriyle hakemin kararının doğru olduğunu savundu.

FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi 28. dakikada golünü attı. Yıldız futbolcu böylece ilk çıktığı maçta ilk golünü Galatasaray ağlarına yolladı.