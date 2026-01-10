Galatasaray'ın golü iptal edildi: Okan Buruk itiraz bile etmedi

Galatasaray'ın golü iptal edildi: Okan Buruk itiraz bile etmedi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray'da Yunus Akgün boş kaleye golünü atarken elle oynama gerekçesiyle iptal edildi. Pozisyona Okan Buruk da itiraz etmedi.

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk yarı devam ederken tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Fenerbahçe Yönetimi Galatasaray taraftarının altındaki tribünde kaldıFenerbahçe Yönetimi Galatasaray taraftarının altındaki tribünde kaldı

YUNUS AKGÜN BOŞ KALEYE GOLÜNÜ ATTI

37. dakikada Guendouzi'nin Ederson'a attığı pas kısa düştü. Brezilyalı kaleci topa gelişine vurmaya çalışırken araya kayarak Yunus Akgün girdi. Topun gitmesini engelleyen Akgün boş kaleye attığı şutla fileleri havalandırdı.

gloghslnh.jpg

GOL İPTAL EDİLDİ OKAN BURUK İTİRAZ ETMEDİ

Ancak hakem Halil Umut Meler, kayarken topun ele çarptığını sebep göstererek golü iptal etti. Pozisyonu yedek kulübesindeki ekrandan izleyen Okan Buruk iptal edilen gol sonrası itirazda bulunmadı.

whatsapp-image-2026-01-10-at-19-36-46.jpeg

DENİZ ATEŞ BİTNEL KARARINI AÇIKLADI

Eski Süper Lig hakemi Deniz Ateş Bitnel Galatasaray'ın iptal edilen gol pozisyonunu değerlendirdi. Bitnel, "Yunus’un eline temas eden toptan sonra attığı golün iptali doğru karar! Bir oyuncunun eline kazaen dahi top çarparsa ve akabinde aynı oyuncu gol atarsa gol geçersiz sayılır..…!" sözleriyle hakemin kararının doğru olduğunu savundu.

fjfjd.png

FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi 28. dakikada golünü attı. Yıldız futbolcu böylece ilk çıktığı maçta ilk golünü Galatasaray ağlarına yolladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Spor
Süper Kupa'da Guendouzi kasırgası: Uçaktan indi ilk golünü Galatasaray'a attı
Süper Kupa'da Guendouzi kasırgası: Uçaktan indi ilk golünü Galatasaray'a attı
Fenerbahçe Yönetimi Galatasaray taraftarının altındaki tribünde kaldı
Fenerbahçe Yönetimi Galatasaray taraftarının altındaki tribünde kaldı