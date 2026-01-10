Fenerbahçe Yönetimi Galatasaray taraftarının altındaki tribünde kaldı

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Finali'ni Sadettin Saran tribünden izledi. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Saran ve Fenerbahçeli yöneticilerin bulunduğu tribünün üzerinde Galatasaraylı taraftarlar yer aldı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynadıkları derbiyi tribünden takip etti.

SARAN GALATASARAYLILARIN ARASINDA KALDI

Fenerbahçe taraftarı Doğu ve Kuzey tribününde, Galatasaray taraftarı ise Batı ve Güney tribününde bulunuyor.

FENERBAHÇE TARAFTARI TRİBÜNÜ DOLDURDU

Fenerbahçeli taraftarlar, derbide takımlarını yalnız bırakmadı.
Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

MERT GÜNOK 3 BİN 878 GÜN SONRA KADRODA

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Günok, 3 bin 878 gün sonra sarı-lacivertli takımın kadrosunda yer aldı.
Altyapısından çıktığı sarı-lacivertlilerde uzun yıllar görev alan Mert, 30 Mayıs 2015'te son maçına çıkmış ve daha sonra takımdan ayrılmıştı.

Ardından sırasıyla Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formalarını giyen Mert, 10 yıl 7 ay ve 11 günün ardından tekrar Fenerbahçe formasıyla bir karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

