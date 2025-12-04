Fethiyespor Bandırmaspor'u dağıttı

Yayınlanma:
Türkiye Kupası'nda Fethiyespor, Bandırmaspor'u dağıttı.

Türkiye Kupası 4. turunda 2. Lig takımı Fethiyespor, 1. Lig takımı Bandırmaspor'u adeta dağıttı ve farklı yendi.

Fethiyespor, 4-1'lik galibiyetle gruplara yükseldi.

GOLLER YAĞMUR GİBİ GELDİ

Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 3'üncü dakikada Şahan Akyüz, 26'ncı dakikada Uğur Ayhan, 69'uncu dakikada Cihan Kazan ve 84'üncü dakikada Samet Asatekin attı.

Boluspor Kahta'ya dur dediBoluspor Kahta'ya dur dedi

Konuk Bandırmaspor'un tek golü 18'inci dakikada Wilson Samake'den geldi.

Bu sezon ligde grubunda istikrarsız bir görüntü sergilemesine rağmen kupada gruplara kalmayı başaran Muğla temsilcisi Fethiyespor önceki turlarda Söke 1970 SK, Kestel Çilekspor ve Dersimspor'u elemişti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

