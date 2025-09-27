Fenerbahçe'yi karıştıracak itiraf: Tedesco'nun ne yaptığını yardımcısı açıkladı

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. 28 Eylül Cuma günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

ALINAN KÖTÜ SONUÇLAR ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Karşılaşma öncesi hazırlıklar devam ederken teknik direktör Domenico Tedesco’nun geleceğine dair tartışmalar devam ediyor. Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi’nde alınan kötü sonuçların ardından İtalyan teknik adamın geleceği sorgulanırken ilginç bir iddia geldi.

Tedesco ve Semih Şentürk

“TEDESCO HOCA BİZLERİ DİNLEMİYOR”

Tivibu Spor’da değerlendirmelerde bulunan Semih Şentürk, Fenerbahçe yardımcı antrenörü Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmeyi açıkladı. Semih Şentürk açıklamasında "Gökhan Gönül ile konuştum. 'Tedesco Hoca bizi dinlemiyor, kendi tercihlerini yapıyor.' dedi." Sözlerini sarf etti.

ANTALYASPOR MAÇI KADERİNİ BELİRLEYECEK

Antalyaspor karşısında alınacak bir kötü sonuç halinde Domenico Tedesco ile yolların ayrılması bekleniyor.