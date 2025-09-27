Rıdvan Dilmen'den görevi bırakır bırakmaz Fenerbahçe hamlesi

Geçtiğimiz günlerde görev yaptığı kanaldan ayrıldığını duyuran eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, sürpriz bir organizasyon düzenledi.

ESKİ TAKIM ARKADAŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Fenerbahçe efsanesi Rıdvan Dilmen, takımda forma giymiş eski futbolcularla yemekte bir araya geldi.

Antalyaspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi Emre Belözoğlu açıklaması

"EN BÜYÜK FENERBAHÇE"

Organizasyondan bir de paylaşım yapan Rıdvan Dilmen, "Tüm jenerasyondan çubukluyu şerefle giyen futbolcularımızla hasret giderdik. Ulaşıp da mazeretlerinden dolayı katılamayan arkadaşlarımız oldu! En Büyük FENERBAHÇE" sözlerini sarf etti.

Eski futbolcular akın etti

Rıdvan Dilmen’in organizasyonuna katılan isimler ise şu şekilde:

İlker Yağcıoğlu - Ogün Temizkanoğlu - Selim Soydan - Cem Pamiroğlu - Ersoy Sandalcı - Şenol Çorlu - Serdar Şenkaya - Turan Sofuoğlu - Engin İpekoğlu - Ömer Kaner - Şenol Usataömer - Oğuz Çetin - Rıdvan Dilmen - Taygun Erdem - Hasan Vezir - Bilal Şar - Bülent Uygun - Erol Bulut - Aykut Kocaman - Murat Aydın - Ahmet Suphi Evke - Uğur Boral - Kemal Aslan - Mehmet Aurelio - Gürhan Gürsoy - Tarık Daşgün - Recep Bilir - Müstafa Doğan - Fevzi Laiç - İlhan Parlak - Durmuş Ali Çolak - Nezihi Tosuncuk - Hakan Tecimer - Can Arat - Kemalettin Şentürk - Özcan Kızıltan - Hasan Özdemir - Mustafa Aracıbaşı - Şenol Ulusavaş - Erdi Demir - Zafer Tüzün - Cem Karaca - Volkan Demirel - Sercan Görgülü