Fenerbahçe'ye Sörloth müjdesi

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Alexander Sörloth'ın Atletico Madrid'den ayrılmayı planladığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'u transfer etmek istediği iddia edilmişti.

İspanyol basınında çıkan haberde "Fenerbahçe, önümüzdeki kış transfer dönemi için Sörloth'u takip ediyor. İstanbul ekibi, Sörloth'u kadrosuna katmak için can atıyor. Atletico Madrid, Alexander Sörloth’u kolay kolay bırakmaya niyetli değil. Norveçli yıldızın 2028’e uzanan kontratı ve kulübün ona biçtiği değer, ayrılığı zorlaştırıyor. Yine de yedek kulübesine mahkum olması, kapıyı aralıyor. İspanyol kulübünün, 35 milyon euro civarında bir teklif gelirse masaya oturabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi bu rakamı biliyor ve bonservisi o seviyeye çekmek için formül üstüne formül geliştiriyor. Ancak sezon ortasında gol silahını kaybetmek istemeyen Atletico’nun direnci, işi yokuşa sürüyor" ifadeleri kullanılmıştı.

AYRILMAK İSTİYOR

Sörloth'la ilgili son olarak Atletico Madrid'ten ayrılmak istediği haberi geldi.

Sörloth'u isteyen Türk takımı ortaya çıktı: İspanyollar açıkladıSörloth'u isteyen Türk takımı ortaya çıktı: İspanyollar açıkladı

Fichajes'te yer alan habere göre, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası öncesi daha fazla forma şansı bulmak isteyen Norveçli golcü, Atletico Madrid'den ayrılmayı planlıyor.

Fenerbahçe'nin bu gelişme karşısında atacağı adım merak edilirken, İngiltere'nin Newcastle United takımının da Norveçli oyuncu için istekli olduğu iddia edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

