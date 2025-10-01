Fenerbahçe'ye güzel haberi rakibi verdi

UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Fenerbahçe sahasında Nice ile kozlarını paylaşacak. 2 Ekim Perşembe günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.45’te başlayacak.

Karşılaşma öncesi basın toplantısına çıkan Nice teknik direktörü Haise değerlendirmelerde bulundu.

“BÜYÜK VE GÜZEL BİR MAÇ OLACAK”

Fransa Ligi ve "Kupa 2"ye iyi başlayamadıklarının hatırlatılması üzerine Haise, "Yarınki maç bizim için bir fırsat. Çok kaliteli bir ekiple oynayacağız. Bizim için bir sürpriz söz konusu değil. Büyük ve güzel bir maç olacağı kesin. Bunu da avantaja çevirip devam edeceğiz." dedi.

“TALISCA’NIN YENİDEN OYNAYACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ”

Fenerbahçe'nin kalitesine vurgu yapan 54 yaşındaki teknik adam, "Rakibimizin çok iyi oyuncuları var. Kaliteleri ortada. Birkaç sakat oyuncuları vardı. Talisca'nın yeniden oynayacağını tahmin ediyoruz. Tüm oyuncuların kendine has özel yetenekleri var. Yarın güzel bir maç olacak." diye konuştu.

“FENERBAHÇE BÜYÜK BİR EKİP”

Franck Haise, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Fenerbahçe, büyük bir ekip ve favoriler arasında. Özellikle Avrupa kupalarındaki tecrübeleri ortada. Biz de yarınki maçta elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.