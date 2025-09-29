Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha: Resmen açıklandı

Basketbol Süper Ligi ilk maçında TOFAŞ’a mağlup olan Fenerbahçe Beko’ya bir kötü haber daha geldi.

ARTURS ZAGARS’IN SAKATLIĞI AÇIKLANDI

Sarı-lacivertliler yaptığı açıklama ile Arturs Zagars’ın 2. evre kas yaralanması yaşadığını dile getirdi. Açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Fenerbahçe’den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Oyuncumuz Arturs Zagars, 27 Eylül Cumartesi günü oynanan Tofaş karşılaşmasında kasık bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Arturs Zagars’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz.