Fenerbahçeli futbolcu için enteresan sözler: Deli cesareti!

Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 yenerken, gazeteci Halil Özer Milliyet'teki yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Özer'in yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- Fenerbahçe Antalya önünde kritik bir üç puan aldı. Ancak sadece puana bakarsak tamam, ama futbol açısından ortada içler acısı bir durum var.

- Fenerbahçe’nin bu yarıda tek arayışı Kerem’i arkaya kaçırmak ve Talisca’nın şutları. O kadar. Başka arayış yoktu. En Nesyri yine köreldi. Adama tek bir top bile gelmedi. Ortalar zaten bu sezon kadayıf teli kadar zayıf ve güçsüz. Benim hatırladığım bir tek Talisca’nın şutu ve rakip savunmanın kaptırdığı topla Asensio’nun kaçırdığı gol dışında tek bir tehlike bile yoktu.

- Fenerbahçe bu değil. Fenerbahçe bu kadar kötü olmamalı. Fenerbahçe bu kadar tedirgin ve zayıf futbol sergilememeli.

- Herhalde bizim ilk yarıda gördüklerimizi hem hoca hem de sahadaki futbolcular da gördü ve 2. yarıya öyle çıktı. Fenerbahçe daha farklıydı. İlk yarıda yapmadıklarının tümünü yapmaya çalıştı.

Rakip alanda iyi baskı kurdu set oyununu oturttu, Asensio daha çok sorumluluk aldı.

"ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİM"

- Geciken gol penaltı ile geldi. Talisca hala nasıl penaltı atıyor şaşkınlık içindeyim. Deli cesareti mi bilemedim. Eğer şu penaltı kaçsa belki kariyerine mal olacaktı. Ama hakkını verelim bu kez temiz attı. Üstelik kalecinin soluna atmadı.

- Zaten sonra maç bitti. Szymanski’nin kafa golü son iki üç dakikanın rahat geçmesini sağladı.

Fenerbahçe'de eksik olan şeyi açıkladı

- Tekrar yazalım Fenerbahçe kötü oynuyor ve çok kırılgan takım. Futbolcular bence Mou’nun gidişinden çok etkilenmiş. Hala onu atamıyorlar. Özgüvenin geri gelmesi için bir kaç galibiyet daha gerekiyor. Ancak bu futbolla tabii ki çok zor. Tedesco’nun düzeltmesi gereken o kadar çok şey var ki. Bu konuda panel bile düzenleyebiliriz.