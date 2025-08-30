Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Benfica maçında sakatlanan Jhon Duran'ı Gençlerbirliği karşısında oynatmayacak.
Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi.
JHON DURAN KADROYA ALINMAYACAK
TRT Spor'un haberine göre Benfica'ya karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında sakatlanan Jhon Duran kadroya alınmayacak.
TEDAVİ YÖNTEMİNE HENÜZ KARAR VERİLMEDİ
Sağlık ekibinin kısa süre içerisinde Jhon Duran'a uygulanacak tedavinin yol haritasını belirleyeceği kaydedildi.
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı, 31 Ağustos Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.
GENÇLERBİRLİĞİ'NİN PUANI YOK
Henüz iki maçta 4 puan toplayan Fenerbahçe ligde 7. sırada bulunuyor. 3 maçını kaybeden Gençlerbirliği ise 16. sırada kaldı.
Kaynak:TRT Spor