Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha

Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Benfica maçında sakatlanan Jhon Duran'ı Gençlerbirliği karşısında oynatmayacak.

Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi.

JHON DURAN KADROYA ALINMAYACAK

TRT Spor'un haberine göre Benfica'ya karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında sakatlanan Jhon Duran kadroya alınmayacak.

TEDAVİ YÖNTEMİNE HENÜZ KARAR VERİLMEDİ

Sağlık ekibinin kısa süre içerisinde Jhon Duran'a uygulanacak tedavinin yol haritasını belirleyeceği kaydedildi.

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı, 31 Ağustos Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN PUANI YOK

Henüz iki maçta 4 puan toplayan Fenerbahçe ligde 7. sırada bulunuyor. 3 maçını kaybeden Gençlerbirliği ise 16. sırada kaldı.

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu planı bozulacak mı? Galatasaray yönetiminden açıklamaFenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu planı bozulacak mı? Galatasaray yönetiminden açıklama

Kaynak:TRT Spor

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Spor
Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama geldi
Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama geldi
Manchester United sonunda kazandı
Manchester United sonunda kazandı
Antalya'da Sergen Yalçın depremi
Antalya'da Sergen Yalçın depremi