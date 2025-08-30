Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi.

JHON DURAN KADROYA ALINMAYACAK

TRT Spor'un haberine göre Benfica'ya karşı oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında sakatlanan Jhon Duran kadroya alınmayacak.

TEDAVİ YÖNTEMİNE HENÜZ KARAR VERİLMEDİ

Sağlık ekibinin kısa süre içerisinde Jhon Duran'a uygulanacak tedavinin yol haritasını belirleyeceği kaydedildi.

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı, 31 Ağustos Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN PUANI YOK

Henüz iki maçta 4 puan toplayan Fenerbahçe ligde 7. sırada bulunuyor. 3 maçını kaybeden Gençlerbirliği ise 16. sırada kaldı.

