Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu planı bozulacak mı? Galatasaray yönetiminden açıklama

Fenerbahçe yönetimi, Kerem Aktürkoğlu transferi için anlaşmaya varırken Galatasaray’ın öncelikli alma hakkı ortalığı karıştırdı

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu’nu UEFA listesine yazmasını engelleme şansı elde ederken konuya dair açıklama geldi.

İbrahim Seten

“SON KARAR OKAN BURUK VE FUTBOL ŞUBESİNDE”

Galatasaray yönetimi ile yaptığı görüşmeyi açıklayan İbrahim Seten, kararın Okan Buruk ve futbol şubesi tarafından verileceğini belirtti.

Seten açıklamasında “Galatasaray yönetimine sordum. 'Sahiden 5 günlük hakkı son ana dek kullanıp Kerem’in Avrupa listesine yazılmasını engellemeyi düşünür müsünüz?' dedim. Buna kararı Okan Buruk ve Futbol Şubesi karar verir.' dediler. Durum ciddi” dedi.

“GİTME İHTİMALİ DAHA YÜKSEK”

Barış Alper Yılmaz için de konuşan İbrahim Seten, "Galatasaray’da konuştuğum kişiler, Barış Alper Yılmaz’ın gitme ihtimalinin kalma ihtimalinden daha yüksek olduğunu söylüyor” ifadelerini kullandı.