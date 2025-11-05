Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı kadrosu açıklandı

Fenerbahçemiz, yarın Çekya ekibi Viktoria Plzen ile deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Saat 23.00'te başlayacak karşılaşma Doosan Stadyumu’nda oynanacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Salonda core hareketleriyle başlayan idman; ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da sona erdi.

Bu antrenmanla Viktoria Plzen FK maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan kalkan özel uçakla Çekya’ya gitti.

21 KİŞİLİK KAMP KADROSU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Çekya kafilesine 21 futbolcuyu aldı. Kadro şöyle:

Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.