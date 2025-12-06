Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Taraftarları sevindiren karar
Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.
ADNAN DENİZ KAYATEPE DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.
JHON DURAN İLK 11’DE
Mücadelenin başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinde eleştirilerin hedefi haline gelen En Nesyri’yi kulübeye çekti. Maça en uçta Jhon Duran başlayacak.
İLK 11’LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Harit, Fayzullayev, Shomurodov, Da Costa
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Edson, Asensio, İsmail, Nene, Kerem, Duran