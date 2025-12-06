Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Taraftarları sevindiren karar

Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Sadettin Saran yaşananların peşine düştü: Maç öncesi beklenmedik karar

ADNAN DENİZ KAYATEPE DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.

JHON DURAN İLK 11’DE

Mücadelenin başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinde eleştirilerin hedefi haline gelen En Nesyri’yi kulübeye çekti. Maça en uçta Jhon Duran başlayacak.

İLK 11’LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Harit, Fayzullayev, Shomurodov, Da Costa

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Edson, Asensio, İsmail, Nene, Kerem, Duran