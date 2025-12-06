Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Taraftarları sevindiren karar

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Taraftarları sevindiren karar
Yayınlanma:
Güncelleme:
Başakşehir - Fenerbahçe maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu. Domenico Tedesco, En Nesyri'yi kulübeye çekti.

Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Sadettin Saran yaşananların peşine düştü: Maç öncesi beklenmedik karar

ADNAN DENİZ KAYATEPE DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.

2024/11/08/hbfb.jpg

JHON DURAN İLK 11’DE

Mücadelenin başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Domenico Tedesco, Galatasaray derbisinde eleştirilerin hedefi haline gelen En Nesyri’yi kulübeye çekti. Maça en uçta Jhon Duran başlayacak.

6932d82a6f11556d06a26faa.webp

İLK 11’LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Harit, Fayzullayev, Shomurodov, Da Costa

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Edson, Asensio, İsmail, Nene, Kerem, Duran

Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı "peniafobi" sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Tedesco derbiyi işaret etti: Kararının nedeni belli oldu
Sadettin Saran yaşananların peşine düştü: Maç öncesi beklenmedik karar