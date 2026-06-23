Fenerbahçe'nin eski teknik direktöründen kötü haber

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Carlos Alberto Parreira'dan kötü haber geldi.

1996 yılında sarı-lacivertli takımı şampiyonluğa ulaştıran 83 yaşındaki futbol adamı, sağlık sorunları nedeniyle Rio'da hastaneye kaldırıldı.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre; deneyimli isim, Rio de Janeiro'nun Barra da Tijuca bölgesinde bulunan Samaritano Hastanesi'ne kaldırıldı.

Brezilyalı teknik direktöre kanser teşhisi konuldu.

HODGKİN LENFOMASI TEŞHİSİ

83 yaşındaki Carlos Alberto Parreira'ya, lenf sisteminde ortaya çıkan bir kanser türü olan Hodgkin lenfoması teşhisi konuldu.

1996 YILINDA FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYON OLDU

Carlos Alberto Parreira, 1994 yılında teknik direktör, 1970 yılında ise Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanması sonrası 1995-96 sezonunda Fenerbahçe ile Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.