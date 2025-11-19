Fenerbahçe'den sürpriz mağlubiyet

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, İstanbul Gençlik'e setlerde 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Medicana ile İstanbul Gençlik karşı karşıya geldi.

KARAR SETİNDE KAZANAN İSTANBUL GENÇLİK

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadelede İstanbul Gençlik, sarı-lacivertlileri setlerde 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Yiğit Gülmezoğlu, Franca, Galvez, Mustafa Cengiz, Kaan Gürbüz)

İstanbul Gençlik: Sercan Bıdak, Emre Fırat, Sharifi, Yiğit Kaplan, Mejias, Palonsky (Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Furkan Aydın, Hakan Koçal, Çağatay Durmuş)

Setler: 25-22, 23-25, 22-25, 25-19, 8-15

Süre: 132 dakika (27, 32, 31, 28, 14)

