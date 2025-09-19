Fenerbahçe'den dev proje için bir adım daha

Fenerbahçe'den dev proje için bir adım daha
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Ataşehir'deki iki proje için imar planı değişikliklerinin askıya çıktığını duyurdu.

Emlak Konut GYO A.Ş yapılan protokol sonucu Ataşehir’de iki projeye başlayan Fenerbahçe’den açıklama geldi.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMAK İÇİN BİR ADIM DAHA

Sarı-lacivertliler, imar planlarının askıya çıkarıldığını ve askı sürecinin tamamlanmasının ardından sürecin devam edeceğini belirtildi. Fenerbahçe yönetimi projeden elde edilecek gelir ile Bankalar Birliği’nden çıkmayı planlıyor.

Fenerbahçe’nin açıklaması şu şekilde:

Kulübümüz ile Emlak Konut GYO A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında; İstanbul ili Ataşehir ilçesi, Kayışdağı ve Küçükbakkalköy mahallelerinde geliştirilecek projelere ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişiklikleri, 19 Eylül 2025 tarihi itibarıyla askıya çıkarılmıştır.

Askı süresinin tamamlanmasını takiben projelerle ilgili süreç süratle ilerletilecek ve en kısa sürede ihale aşamasına geçilecektir.

Kulübümüzün mali bağımsızlığı adına son adım olan bu projemizin camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

