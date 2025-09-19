Fenerbahçe'de Tedesco dayanamadı: Anında yasak getirdi

Fenerbahçe'de Tedesco dayanamadı: Anında yasak getirdi
Yayınlanma:
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Anderson Talisca'nın penaltı kullanmasını yasakladı.

Süper Lig’de son olarak Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco’dan flaş bir hamle geldi.

İtalnyan teknik adam, Alanyaspor karşısında kaçırdığı penaltı ile tepkileri üzerine çeken Anderson Talisca için kararını verdi.

PENALTI KULLANMASI YASAKLANDI

Fanatik’te yer alan habere göre; Domenico Tedesco, Talisca’nın penaltı kullanmamasına karar verdi. Talisca artık sadece frikik kullanabilecek.

talisca.webp
Penaltı kullanması yasaklandı

GÖZTEPE MAÇINDA DA PENALTI KAÇIRDI

Anderson Talisca, Göztepe maçında da penaltı kaçırmış ve karşılaşma golsüz beraberlikle sona ermişti.

TÜM PUAN KAYIPLARINI PENALTI KAÇAN MAÇLARDA YAŞADILAR

Fenerbahçe bu sezon tüm puan kayıplarını Anderson Talisca’nın penaltı kaçırdığı maçlarda yaşadı. 11 puan toplayan sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın ardından 2. sırada yer alıyor.

Kaynak:Fanatik

Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Beslenme çantasındaki denge: Sağlıklı beslenme + güçlü başlangıç
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Spor
Türk takımlarının Avrupa'da neden başarısız olduğunu açıkladı
Türk takımlarının Avrupa'da neden başarısız olduğunu açıkladı
5-1'lik hezimet sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama geldi
5-1'lik hezimet sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama geldi