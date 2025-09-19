Fenerbahçe'de Tedesco dayanamadı: Anında yasak getirdi

Süper Lig’de son olarak Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco’dan flaş bir hamle geldi.

İtalnyan teknik adam, Alanyaspor karşısında kaçırdığı penaltı ile tepkileri üzerine çeken Anderson Talisca için kararını verdi.

PENALTI KULLANMASI YASAKLANDI

Fanatik’te yer alan habere göre; Domenico Tedesco, Talisca’nın penaltı kullanmamasına karar verdi. Talisca artık sadece frikik kullanabilecek.

GÖZTEPE MAÇINDA DA PENALTI KAÇIRDI

Anderson Talisca, Göztepe maçında da penaltı kaçırmış ve karşılaşma golsüz beraberlikle sona ermişti.

TÜM PUAN KAYIPLARINI PENALTI KAÇAN MAÇLARDA YAŞADILAR

Fenerbahçe bu sezon tüm puan kayıplarını Anderson Talisca’nın penaltı kaçırdığı maçlarda yaşadı. 11 puan toplayan sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın ardından 2. sırada yer alıyor.