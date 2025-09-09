Fenerbahçe'de Trabzonspor bilmecesi

Fenerbahçe'de Trabzonspor bilmecesi
Yayınlanma:
Milli ara sona ererken gözünü Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı kritik maça diken Fenerbahçe, kadro planlamasında ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı.

Fenerbahçe'de Trabzosnpor derbisi öncesinde orta saha bilmecesi yaşanıyor.
Sarı - Lacivertlilerde orta saha hattı adeta alarm veriyor.
Meksika Milli Takımı kampında sakatlanan ön libero Edson Alvarez’in ayak bileğinde yaşadığı problem nedeniyle yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Teknik heyetin en çok güvendiği isimlerden biri olan Alvarez’in yokluğu, orta sahada büyük bir boşluk yaratmış durumda.

AMRABAT BETIS'TE

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Faslı orta saha Sofyan Amrabat ise geçtiğimiz günlerde İspanya La Liga ekibi Real Betis’e kiralandı. Bu transferle birlikte Sarı-Lacivertliler, orta sahadaki rotasyonunu daha da daraltmış oldu.

sofyan-amrabat-real-betis.jpg
Amrabat Real Betis'le anlaştı

Mevcut kadroda bu bölge için yalnızca İsmail Yüksek ve Fred kalmış durumda. Pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında bu ikilinin görev alması bekleniyor. Alternatiflerin sınırlı olması, Fenerbahçe’nin oyun planını da doğrudan etkileyecek.

BÜYÜK DEZAVANTAJ

Sarı Lacivertlilerde orta sahadaki bu daralma da dikkat çekti. Özellikle topa sahip olma ve geçiş oyunlarında yaşanabilecek aksaklıklar, Trabzonspor gibi güçlü bir rakip karşısında sıkıntı yaratabilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Spor
Galatasaray'dan sabah bombası: Transferi resmen açıkladı
Galatasaray'dan sabah bombası: Transferi resmen açıkladı
Galatasaray'da Osimhen alarmı: Durumu belli oldu
Galatasaray'da Osimhen alarmı: Durumu belli oldu