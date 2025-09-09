Fenerbahçe'de Trabzonspor bilmecesi

Fenerbahçe'de Trabzosnpor derbisi öncesinde orta saha bilmecesi yaşanıyor.

Sarı - Lacivertlilerde orta saha hattı adeta alarm veriyor.

Meksika Milli Takımı kampında sakatlanan ön libero Edson Alvarez’in ayak bileğinde yaşadığı problem nedeniyle yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Teknik heyetin en çok güvendiği isimlerden biri olan Alvarez’in yokluğu, orta sahada büyük bir boşluk yaratmış durumda.

AMRABAT BETIS'TE

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Faslı orta saha Sofyan Amrabat ise geçtiğimiz günlerde İspanya La Liga ekibi Real Betis’e kiralandı. Bu transferle birlikte Sarı-Lacivertliler, orta sahadaki rotasyonunu daha da daraltmış oldu.

Amrabat Real Betis'le anlaştı

Mevcut kadroda bu bölge için yalnızca İsmail Yüksek ve Fred kalmış durumda. Pazar günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında bu ikilinin görev alması bekleniyor. Alternatiflerin sınırlı olması, Fenerbahçe’nin oyun planını da doğrudan etkileyecek.

BÜYÜK DEZAVANTAJ

Sarı Lacivertlilerde orta sahadaki bu daralma da dikkat çekti. Özellikle topa sahip olma ve geçiş oyunlarında yaşanabilecek aksaklıklar, Trabzonspor gibi güçlü bir rakip karşısında sıkıntı yaratabilecek.