Fenerbahçe'de Tedesco UEFA Avrupa Ligi öncesi uyardı

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek.

6 Kasım Perşembe günü Çekya’da oynanacak mücadele öncesi Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adamın sözleri şu şekilde:

“Çok önemli bir maça çıkacağız. Kazanmak istiyoruz. Burada oynamak her zaman zor. Yeni teknik direktörleriyle 5'te 5 yaptılar. Roma'yı da yenerek iyi iş çıkardılar. Yüksek enerjiye sahip, güçlü bir takım. Bizim tek odağımız kazanmak”

“FORVETİ YARIN GÖRECEKSİNİZ”

“Forvette kimin oynayacağına gelecek olursak onu yarın göreceksiniz. Talisca iyi formda. Beşiktaş maçında sonradan oyuna girerek iyi performans sergiledi. En-Nesyri de iyi durumda. Bizim için lüks problemler bunlar.”

“TAZE KANA İHTİYACIMIZ OLACAK”

"Tabii ki her takımın belirli istikrarı olması gerekiyor. 5-6 oyuncusunun oynamaya uygun olması gerekiyor. Bu ne demek, cezalar oluyor, bazen taze ayak istiyorsunuz. Mesela bu maçta deplasmanda oynayacağız ve taze kan diyebileceğimiz oyunculara ihtiyacımız olacak, pazar günü de aynı şekilde. İki durumun bir karışımı. Çok net bir 11'imiz yok çünkü çok iyi oyuncularımız var ve rotasyon yapıyoruz. Rotasyon yaptığımızda da kalitemiz düşmüyor."

“İYİ OYUNCULARI VAR”

“Sadece takımların adına bakarak bu takım kazanacak demek kolay. Takımları incelemeniz gerek. Fenerbahçe teknik direktörü olmadan takımları detaylıca bilmiyordum ama inceledikten sonra gördüm ki her takımda iyi futbolcular var. Plzen de lokal bir takım değil. Şampiyonlar Ligi'nde de oynamışlardı, Real Madrid de burada zorlanmışlardı. İyi oyuncuları var."

“DETAYLI İNCELEMENİZ GEREKİYOR”

"Mesela solda Adu sağda Memic var. Farklı stillerde oyuncular. İyi oyuncular. Ancak rakibe bakmamanız gerekir, rakipleri detaylı incelemeniz gerekiyor, yoksa maçlar zor geçer, tıpkı Zagreb maçında olduğu gibi.”