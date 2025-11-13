Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, sezon sonunda serbest kalacak. Brezilya basınına göre, ülkesinin köklü ekiplerinden Corinthians oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Corinthians, FIFA yaptırımları nedeniyle kısıtlamalarla karşı karşıya olsa da takımı güçlendirecek deneyimli isimler arıyor.

Talisca’nın bu listede öncelikli hedef olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den resmi ziyaret: Sadettin Saran Davut Gül'le görüştü

BREZİLYA BASINI TARİH VERDİ

Corinthians’ın Fenerbahçe’ye teklif ilettiği ancak resmi görüşmelerin başlamadığı vurgulandı. Ülke basını transferin büyük olasılıkla ocak ayında gerçekleşeceğinin ve Talisca ile ön sözleşme yapmayı planladığı vurgulandı. Bu gelişme, Talisca’nın sezon sonunda Brezilya’ya dönüş ihtimalini gündeme taşıdı.

BEŞİKTAŞ'TA ZİRVEYE ÇIKMIŞTI

Talisca, daha önce Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de gösterdiği performansla Türkiye’de büyük iz bırakmıştı. Şimdi ise Fenerbahçe’deki sözleşmesinin bitimine doğru ülkesine dönüş senaryosu konuşuluyor.