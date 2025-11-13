Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi

Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi
Yayınlanma:
Fenerbahçe’de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca için Brezilya’nın köklü kulübü Corinthians devreye girdi. Ülke basını transferin gerçekleşeceği tarihi de yazdı.

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, sezon sonunda serbest kalacak. Brezilya basınına göre, ülkesinin köklü ekiplerinden Corinthians oyuncuyla yakından ilgileniyor.

2024/11/08/hbfb.jpg

Corinthians, FIFA yaptırımları nedeniyle kısıtlamalarla karşı karşıya olsa da takımı güçlendirecek deneyimli isimler arıyor.

Talisca’nın bu listede öncelikli hedef olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den resmi ziyaret: Sadettin Saran Davut Gül'le görüştüFenerbahçe'den resmi ziyaret: Sadettin Saran Davut Gül'le görüştü

BREZİLYA BASINI TARİH VERDİ

Corinthians’ın Fenerbahçe’ye teklif ilettiği ancak resmi görüşmelerin başlamadığı vurgulandı. Ülke basını transferin büyük olasılıkla ocak ayında gerçekleşeceğinin ve Talisca ile ön sözleşme yapmayı planladığı vurgulandı. Bu gelişme, Talisca’nın sezon sonunda Brezilya’ya dönüş ihtimalini gündeme taşıdı.

BEŞİKTAŞ'TA ZİRVEYE ÇIKMIŞTI

Talisca, daha önce Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de gösterdiği performansla Türkiye’de büyük iz bırakmıştı. Şimdi ise Fenerbahçe’deki sözleşmesinin bitimine doğru ülkesine dönüş senaryosu konuşuluyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Atatürk'ün hediyesi bu bayramları kaldırdılar: Tarihe karıştı
Ahmet Ercan'dan sıkıntılı ilçeler listesi! Buralardan ev almayın, kiraya çıkmayın!
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Spor
Türkiye Bulgaristan maçının hakemi belli oldu
Türkiye Bulgaristan maçının hakemi belli oldu
Montella'nın planı belli oldu
Montella'nın planı belli oldu