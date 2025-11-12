Fenerbahçe'den resmi ziyaret: Sadettin Saran Davut Gül'le görüştü

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İstanbul Valisi Davut Gül’e ziyarette bulundu.

SARAN VE YÖNETİM KURULU VALİLİKTE

Kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette Başkan Saran’ın yanı sıra Başkan Vekili Murat Salar, Genel Sekreter Orhan Demirel, yönetim kurulu üyeleri Adem Köz ve Taner Sönmezer ile Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehti Şeren de hazır bulundu.

Ziyaret Davut Gül'ün makamında gerçekleşti

Ziyaretin içeriğine dair detay paylaşılmazken, görüşmenin kulüp ile İstanbul Valiliği arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi.

DAVUT GÜL DE PAYLAŞTI

Buluşmayı İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından paylaştı.