Fenerbahçe'den resmi ziyaret: Sadettin Saran Davut Gül'le görüştü
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İstanbul Valisi Davut Gül’e ziyarette bulundu.
SARAN VE YÖNETİM KURULU VALİLİKTE
Kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette Başkan Saran’ın yanı sıra Başkan Vekili Murat Salar, Genel Sekreter Orhan Demirel, yönetim kurulu üyeleri Adem Köz ve Taner Sönmezer ile Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehti Şeren de hazır bulundu.
Ziyaretin içeriğine dair detay paylaşılmazken, görüşmenin kulüp ile İstanbul Valiliği arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi.
DAVUT GÜL DE PAYLAŞTI
Buluşmayı İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından paylaştı.