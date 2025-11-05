Fenerbahçe'de Orkun Kökçü gerçeği: Bakın neler olmuş?

Fenerbahçe'de Orkun Kökçü gerçeği: Bakın neler olmuş?
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart hala konuşulan Orkun Kökçü ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş, Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'yü sezon başında transfer etmişti.

Siyah beyazlı kulüpten şu açıklama yapılmıştı:

“Profesyonel Futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne 2025-2026 sezonu için kiralama bedeli ödenmeyecektir.

Ayrıca sözleşmedeki şartların gerçekleşmesi durumunda oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girecek ve 2026-2027 sezonundan başlamak üzere Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD kulübüne transfer bedeli olarak 25.000.000 Avro taksitler halinde 2030 yılına kadar ödenecektir.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2025/2026 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, 2026/2027 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, 2028/2029 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret, 2029/2030 futbol sezonunda 5.000.000 Avro garanti ücret Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurları tablosunda ilan edilen Euro (EUR)/Türk Lirası (TRY) döviz satış kuru esas alınmak suretiyle hesaplanacak Türk Lirası karşılığı üzerinden ödenecektir.”

TRANSFERDE FENERBAHÇE İDDİASI

Fenerbahçe'nin de o dönemde Orkun Kökçü'yü transfer etmek istediği ileri sürülmüştü. Sarı lacivertlilerin transferden neden çekildikleri ortaya çıktı.

Sabah'taki habere göre; Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, o sırada takımın teknik direktörü olan Jose Mourinho'ya, Orkun Kökçü konusunda girişim yapabileceklerini söyledi.

Ancak Portekizli hoca Orkun Kökçü'yü istemedi. Haberde Mourinho'nun "Orkun Kökçü'yü istemiyorum. Edson Alvarez'e bakın. Fizik kalite ve savunma becerisi olarak benim işime daha çok yarar" dediği ileri sürüldü.

Hafta sonunda oynanan derbide Orkun Kökçü, Alvarez'e yaptığı sert faul nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye 3-2 yenilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

