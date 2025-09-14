Fenerbahçe'de Jose Mourinho için bir açıklama daha: Fikir ayrılığını açıkladı

Fenerbahçe’de Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Beyaz TV’ye açıklamalarda bulundu. Safi burada yaptığı konuşmada Jose Mourinho ayrılığına dair konuştu.

“FİKİR UYUŞMAZLIĞI OLDU”

Portekizli teknik adamın yakın arkadaşı olduğunu vurgulayan Hakan Safi, “Mourinho iyi bir teknik direktördü. Benim de arkadaşımdı biliyorsunuz, ben de ona çok destek oldum. Ama sonlara doğru artık biraz fikir uyuşmazlığı oldu. O yüzden dost kalalım diye karşılık anlaşarak yollarımızı ayırdık. O yüzden Jose Mourinho hala bizim arkadaşımız, hala Fenerbahçe'de büyük emekleri var. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Dostluğumuz onunla bakidir her zaman devam edecektir" sözlerini sarf etti.

“SEÇİME YÖNELİK ÖZEL BİR YATIRIM DA YAPMADIK”

Seçim çalışmalarına dair de konuşan Hakan Safi, "Öncelikle Tedesco hocamıza Fenerbahçe camiasına hoş geldin diyoruz. Kendisi çok güzel bir enerjiye sahip. İnşallah bu enerjiyi sahaya da yansıtır ve hep birlikte güzel günler yaşarız. Seçim çalışmalarına biz aslında 1 Eylül'e kadar başlamadık. Neden 1 Eylül? Çünkü yaz dönemini tamamen transferler ve yaz kampıyla geçirdik. Kafamızda, "Şöyle seçime hazırlanalım" diye bir düşünce olmadı. Seçime yönelik özel bir yatırım da yapmadık. Transferlerimizi de seçim için gerçekleştirmedik. Eğer öyle yapmış olsaydık, lig biter bitmez Mayıs–Haziran döneminde aldığımız futbolcuları çok daha yüksek maliyetlerle almak zorunda kalırdık. Ama biz bunu tercih etmedik" ifadelerini kullandı.

