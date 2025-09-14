Fenerbahçe Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe Trabzonspor ilk 11'ler belli oldu
Yayınlanma:
Süper Lig'in 2 devi Fenerbahçe ile Trabzonspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Muhtemel ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam 2 dev Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de Chobani Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 19.00. Karşılaşmayı Ozan Ergün yönetecek.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, ilk maçına bu akşam çıkacak.

Trabzonspor'da da yeni kalecisi Onana bu maçta ilk kez görev yapacak.

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Zorlu karşılaşmaya tarafların şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Çağlar, Brown, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri.

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Savic, Batagov, Arif, Zubkov, Folvarelli, Okay, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

138. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, bu akşam 138. kez karşı karşıya
gelecek.

Rekabette 104 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 137 maçtan 54'ünü sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 180 gol atarken, Trabzonspor 157 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım lig tarihinde 104 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 43-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçtan ise birer puanla ayrıldı.

Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 144 golüne Trabzonspor 111 golle karşılık verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

